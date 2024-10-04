Джонсон вважає, що Путін не вторгся би в Україну, якби президентом був Трамп

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що непередбачуваності Дональда Трампа було б достатньо, щоб переконати Владіміра Путіна не йти повномасштабною війною на Україну.

Про це Джонсон сказав у ексклюзивному інтерв'ю The Telegraph напередодні публікації його мемуарів Unleashed, пише "Європейська правда".

Джонсон відзначив, що з точки зору Кремля існував реальний ризик того, що Трамп витлумачив би напад на європейську країну як образу США і світового порядку, і що він "міг би вдатися до жорстких заходів".

Трамп часто вказує на те, що вторгнення Росії в Україну відбулося тоді, коли не він був президентом США – а за президентства Барака Обами у 2014 році та Джо Байдена у 2022 році. Джонсон погоджується, що це не збіг.

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"Однією з чеснот Трампа є його абсолютна непередбачуваність. Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводився в міжнародних справах, і порівнюю це з тим, що люди говорять про нього", – сказав Джонсон.

"Він вислав 60 російських шпигунів (після отруєння в Солсбері). Він був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрації демократів. Він був жорсткішим щодо КВІР (Корпусу вартових ісламської революції Ірану), а потім він дав українцям ракету Javelin", – додав колишній глава британського уряду.

Джонсон не вважає, що Україні варто боятися президентства Трампа.

"Дуже, дуже важливо, щоб ми розуміли, що боротьба України є абсолютно екзистенціальною для свободи і демократії в Європі, і якщо Україна зазнає поразки, це буде абсолютною катастрофою. І він це розуміє", – сказав Джонсон.

"Я не думаю, що він захоче увійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін не з того, щоб зробити Америку великою, а з того, щоб знову зробити Радянський Союз великим", – додав він.

Мемуари Джонсона Unleashed викликали бурхливі обговорення в Лондоні ще до їх виходу в світ 10 жовтня.

У книзі експрем'єр-міністр, якого усунула з посади власна партія у 2022 році, розкрив причину смерті покійної королеви Єлизавети II.

Також він допустив, що прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу міг встановити прослуховувальний пристрій у його особистому туалеті.