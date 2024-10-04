Джонсон считает, что Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом был Трамп

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что непредсказуемости Дональда Трампа было бы достаточно, чтобы убедить Владимира Путина не идти полномасштабной войной на Украину.

Об этом Джонсон сказал в эксклюзивном интервью The Telegraph накануне публикации его мемуаров Unleashed, пишет "Европейская правда".

Джонсон отметил, что с точки зрения Кремля существовал реальный риск того, что Трамп истолковал бы нападение на европейскую страну как оскорбление США и мирового порядка, и он "мог бы прибегнуть к жестким мерам".

Трамп часто указывает на то, что вторжение России в Украину произошло тогда, когда не он был президентом США – а при президентстве Барака Обамы в 2014 году и Джо Байдена в 2022 году. Джонсон соглашается, что это не совпадение.

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"Одним из достоинств Трампа является его абсолютная непредсказуемость. Это одна из причин, почему я смотрю на то, как он на самом деле вел себя в международных делах, и сравниваю это с тем, что люди говорят о нем", – сказал Джонсон.

"Он выслал 60 российских шпионов (после отравления в Солсбери). Он был гораздо более жестким в отношении Сирии, чем администрации демократов. Он был жестче в отношении КСИР (Корпуса стражей исламской революции Ирана), а потом он дал украинцам ракету Javelin", – добавил бывший глава британского правительства.

Джонсон не считает, что Украине стоит бояться президентства Трампа.

"Очень, очень важно, чтобы мы понимали, что борьба Украины абсолютно экзистенциальна для свободы и демократии в Европе, и если Украина потерпит поражение, это будет абсолютной катастрофой. И он это понимает", – сказал Джонсон.

"Я не думаю, что он захочет войти в историю как человек, который начал свой второй президентский срок не с того, чтобы сделать Америку великой, а с того, чтобы снова сделать Советский Союз великим", – добавил он.

Мемуары Джонсона Unleashed вызвали бурные обсуждения в Лондоне еще до их выхода в свет 10 октября.

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