Бундесвер эвакуировал сотни граждан Германии из Ливана

Бундесвер в пятницу, 4 октября, эвакуировал из ливанской столицы Бейрута в Германию еще 219 немецких граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

По данным Федерального министерства иностранных дел в Берлине, всего из Ливана было вывезено 460 человек.

В зависимости от потребностей и ситуации готовятся новые рейсы.

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Самолет Airbus A330 многонационального авиатранспортного подразделения MMU должен был приземлиться в Кельне вечером.

Бундесвер в последний раз вывез из Ливана 130 граждан Германии в среду.

Ранее стало известно, что Украина организовала эвакуационный рейс из Ливана в Польшу самолетом украинской авиакомпании SkyUp. На его борту – кроме украинцев – в Европу вернулись граждане Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, а также Бразилии и Ливана.

В МИД Польши рассказали, что Украина помогла с эвакуацией семей польских дипломатов.