У Британії скасували ще одне інтерв’ю з Джонсоном – через заборону його запису

Політична кореспондентка телеканалу Sky News Бет Рігбі відмовилась від інтерв’ю з експрем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном, бо їй заборонили робити запис або розшифровку розмови.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила сама Рігбі у X (Twitter).

Інтерв’ю з Джонсоном для Sky News мали записати 10 жовтня в англійському місті Челтнем, де експрем’єр перебуватиме в межах промоції своїх мемуарів Unleashed ("Розкутий").

"Я розраховувала на інтерв'ю з Борисом Джонсоном в Челтнемі, але, на жаль, не можу його зробити, оскільки мені не дозволено робити аудіозапис або розшифровку інтерв'ю", – вказала журналістка.

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Рігбі сказала, що не може записувати інтерв’ю за таких обмежень, і висловила жаль, "що змушена відмовитися".

Раніше цього тижня було скасоване інтерв’ю Бориса Джонсона з телеканалом BBC через те, що ведуча Лаура Кюнсберг помилково надіслала йому список питань.

Нові мемуари експрем'єра Британії були частково опубліковані в Daily Mail з численними викриттями, серед яких – причина смерті покійної королеви Єлизавети II та плани рейду на завод у Нідерландах, де виготовлялись вакцини проти коронавірусу.