BBC скасувала інтерв'ю Джонсона в прайм-тайм через журналістський ляпсус

Британський мовник BBC скасував інтерв'ю з Борисом Джонсоном у прайм-тайм після того, як ведуча випадково надіслала колишньому прем'єр-міністру нотатки з підготовкою до цієї розмови.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Джонсон мав дати 30-хвилинне інтерв'ю в четвер на BBC One в рамках промотуру своєї книги мемуарів Unleashed ("Розкутий"), яка виходить 10 жовтня.

Однак інтерв'юерка BBC Лаура Куенсберг заявила в середу ввечері, що інтерв'ю не відбудеться. Джонсон помилково отримав її нотатки для підготовки до бесіди.

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"Готуючись до завтрашнього інтерв'ю з Борисом Джонсоном, я помилково надіслала йому наші брифінги в повідомленні, призначеному для моєї команди", – написала журналістка в соцмережі X (Twitter).

"Очевидно, це означає, що інтерв'ю не може відбутися", – додала вона.

While prepping to interview Boris Johnson tomorrow, by mistake I sent our briefing notes to him in a message meant for my team. That obviously means it’s not right for the interview to go ahead. It’s very frustrating, and there’s no point pretending it’s anything other than… – Laura Kuenssberg (@bbclaurak) October 2, 2024

"Це дуже прикро, і немає сенсу прикидатися, що є щось інше, окрім збентеження і розчарування, оскільки є багато важливих запитань, які потрібно поставити", – додала вона.

Пресслужба BBC News написала в Х, що ця помилка зробила інтерв'ю неможливим, й що "і BBC, і команда Джонсона погодилися, що це найкращий спосіб рухатися далі".

Tomorrow’s interview with Boris Johnson won’t be going ahead. As Laura has explained, interview briefing notes meant for colleagues were inadvertently shared with him. This makes an interview tomorrow untenable. Under the circumstances, both the BBC and Mr Johnson’s team have… https://t.co/wW49KddRPL – BBC News Press Team (@BBCNewsPR) October 2, 2024

Нові мемуари Джонсона були частково опубліковані в Daily Mail з численними викриттями, включаючи причину смерті покійної королеви Єлизавети II та переконання Джонсона плани рейду на завод у Нідерландах, де виготовлялись вакцини проти коронавірусу.