BBC скасувала інтерв'ю Джонсона в прайм-тайм через журналістський ляпсус

Британський мовник BBC скасував інтерв'ю з Борисом Джонсоном у прайм-тайм після того, як ведуча випадково надіслала колишньому прем'єр-міністру нотатки з підготовкою до цієї розмови.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Джонсон мав дати 30-хвилинне інтерв'ю в четвер на BBC One в рамках промотуру своєї книги мемуарів Unleashed ("Розкутий"), яка виходить 10 жовтня.

Однак інтерв'юерка BBC Лаура Куенсберг заявила в середу ввечері, що інтерв'ю не відбудеться. Джонсон помилково отримав її нотатки для підготовки до бесіди.

"Готуючись до завтрашнього інтерв'ю з Борисом Джонсоном, я помилково надіслала йому наші брифінги в повідомленні, призначеному для моєї команди", – написала журналістка в соцмережі X (Twitter).

"Очевидно, це означає, що інтерв'ю не може відбутися", – додала вона.

While prepping to interview Boris Johnson tomorrow, by mistake I sent our briefing notes to him in a message meant for my team. That obviously means it’s not right for the interview to go ahead. It’s very frustrating, and there’s no point pretending it’s anything other than…