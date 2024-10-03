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BBC скасувала інтерв'ю Джонсона в прайм-тайм через журналістський ляпсус

Новини — Четвер, 3 жовтня 2024, 12:24 — Христина Бондарєва

Британський мовник BBC скасував інтерв'ю з Борисом Джонсоном у прайм-тайм після того, як ведуча випадково надіслала колишньому прем'єр-міністру нотатки з підготовкою до цієї розмови.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Джонсон мав дати 30-хвилинне інтерв'ю в четвер на BBC One в рамках промотуру своєї книги мемуарів Unleashed ("Розкутий"), яка виходить 10 жовтня.

Однак інтерв'юерка BBC Лаура Куенсберг заявила в середу ввечері, що інтерв'ю не відбудеться. Джонсон помилково отримав її нотатки для підготовки до бесіди.

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"Готуючись до завтрашнього інтерв'ю з Борисом Джонсоном, я помилково надіслала йому наші брифінги в повідомленні, призначеному для моєї команди", – написала журналістка в соцмережі X (Twitter). 

"Очевидно, це означає, що інтерв'ю не може відбутися", – додала вона. 

"Це дуже прикро, і немає сенсу прикидатися, що є щось інше, окрім збентеження і розчарування, оскільки є багато важливих запитань, які потрібно поставити", – додала вона. 

Пресслужба BBC News написала в Х, що ця помилка зробила інтерв'ю неможливим, й що "і BBC, і команда Джонсона погодилися, що це найкращий спосіб рухатися далі".

Нові мемуари Джонсона були частково опубліковані в Daily Mail з численними викриттями, включаючи причину смерті покійної королеви Єлизавети II та переконання Джонсона плани рейду на завод у Нідерландах, де виготовлялись вакцини проти коронавірусу.

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Велика Британія
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