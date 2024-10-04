Политический корреспондент телеканала Sky News Бет Ригби отказалась от интервью с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, потому что ей запретили делать запись или расшифровку разговора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила сама Ригби в X (Twitter).

Интервью с Джонсоном для Sky News должны были записать 10 октября в английском городе Челтнем, где экс-премьер будет находиться в рамках продвижения своих мемуаров Unleashed ("Раскованный").

"Я рассчитывала на интервью с Борисом Джонсоном в Челтнеме, но, к сожалению, не могу его сделать, поскольку мне не разрешено делать аудиозапись или расшифровку интервью", – указала журналистка.

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Ригби сказала, что не может записывать интервью при таких ограничениях, и выразила сожаление, "что вынуждена отказаться".

Ранее на этой неделе было отменено интервью Бориса Джонсона с телеканалом BBC из-за того, что ведущая Лаура Кюнсберг по ошибке прислала ему список вопросов.

Новые мемуары экс-премьера Британии были частично опубликованы в Daily Mail с многочисленными разоблачениями, среди которых – причина смерти покойной королевы Елизаветы II и планы рейда на завод в Нидерландах, где изготавливались вакцины против коронавируса.