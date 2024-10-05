Швеція готується відправити своїх військових до Латвії

Близько 600 шведських військових за кілька місяців відправляться до Латвії, щоб доєднатись до сухопутних сил НАТО у складі бригади під керівництвом Канади.

Про це повідомляє SVT, інформує "Європейська правда".

У січні бронетехніка і сотні солдатів будуть перекинуті до Латвії, коли розпочнеться перша операція шведської армії в рамках НАТО.

"Основна мета – зробити свій внесок у стримування, і якщо ми дійдемо до того, що Росія почне діяти, ми зіткнемося з цілою низкою різних загроз", – каже підполковник Генрік Росдал, який очолює шведський батальйон.

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За словами командира батальйону, набір тих, хто відправиться до Латвії, вже майже завершено.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що шведський батальйон стане важливим доповненням до спільних зусиль НАТО зі стримування Росії в Балтійському регіоні.

""Росія – це екзистенційна загроза, і ми повинні бути готові до різних сценаріїв, а шведська місія показує, що ми як альянс готові відповісти на будь-який тип загрози, чи то тут, чи деінде вздовж кордонів НАТО", – сказав він.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард називає шведську місію історичною.

"Це історична подія, ми вперше, як члени НАТО, відправили солдатів до іншої країни-члена", – підкреслила вона.

Нагадаємо, у серпні данський батальйон офіційно долучився до багатонаціональної бригади Північноатлантичного Альянсу в Латвії, розгорнутої в межах посилення східного флангу НАТО.

Данські військовослужбовці прибули до Латвії разом із бойовою технікою.