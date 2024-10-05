Швеция готовится отправить своих военных в Латвию

Около 600 шведских военных через несколько месяцев отправятся в Латвию, чтобы присоединиться к сухопутным силам НАТО в составе бригады под руководством Канады.

Об этом сообщает SVT, информирует "Европейская правда".

В январе бронетехника и сотни солдат будут переброшены в Латвию, когда начнется первая операция шведской армии в рамках НАТО.

"Основная цель – внести свой вклад в сдерживание, и если мы дойдем до того, что Россия начнет действовать, мы столкнемся с целым рядом различных угроз", – говорит подполковник Генрик Росдал, который возглавляет шведский батальон.

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По словам командира батальона, набор тех, кто отправится в Латвию, уже почти завершен.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что шведский батальон станет важным дополнением к совместным усилиям НАТО по сдерживанию России в Балтийском регионе.

""Россия – это экзистенциальная угроза, и мы должны быть готовы к различным сценариям, а шведская миссия показывает, что мы как альянс готовы ответить на любой тип угрозы, будь то здесь или где-либо вдоль границ НАТО", – сказал он.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард называет шведскую миссию исторической.

"Это историческое событие, мы впервые, как члены НАТО, отправили солдат в другую страну-члена", – подчеркнула она.

Напомним, в августе батальон из Дании официально присоединился к многонациональной бригаде Североатлантического Альянса в Латвии, развернутой в рамках усиления восточного фланга НАТО.

Датские военнослужащие прибыли в Латвию вместе с боевой техникой.