Полиция Германии готовится к столкновениям в годовщину нападения ХАМАС на Израиль

Профсоюз немецких полицейских (GdP) выразил обеспокоенность по поводу возможных беспорядков 7 октября – в годовщину нападения ХАМАС на Израиль.

Об этом заявил председатель GdP Йохен Копельке, которого цитирует dpa, сообщает "Европейская правда".

Полиция принимает решительные и последовательные меры против участников беспорядков лиц, совершающих насилие, сказал Копельке, добавив, что 7 октября все органы безопасности в Германии будут иметь "огромную потребность в кадрах".

Представитель берлинского правительства Беньямин Ендро сообщил, что власти готовятся к "динамичной ситуации в масштабах всего города" из-за напряженной атмосферы.

Реклама:

"Мы с большим беспокойством смотрим на ближайшие дни", – сказал он.

Йендро указал на недавние события, заявив, что пропалестинские собрания уже переросли в антисемитские и насильственные инциденты.

Накануне Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) Германии предупредило о риске антиизраильских и антисемитских протестов в Германии в годовщину нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Кроме того, глава МВД Германии Нэнси Фезер ранее выразила возмущение сценами празднований в Берлине после массированной ракетной атаки, которую Иран совершил против Израиля.