В Германии двое военных пострадали во время учений по ликвидации последствий стихийных бедствий

В немецком городе Дюссельдорф произошел несчастный случай во время учений по ликвидации последствий стихийных бедствий, в результате которого пострадали двое военных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Журналист агентства рассказал, что увидел язык пламени и услышал громкий взрыв.

Впоследствии солдата выбросило из макета дома, который использовался для тренировок по пожаротушению, в кусты.

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Инцидент произошел в нескольких метрах от журналистов, приглашенных наблюдать за учениями.

Майор Бундесвера Себастьян Линке подтвердил факт инцидента. Пострадавшим была оказана неотложная медицинская помощь на месте инцидента.

Один солдат получил легкое ранение. Другой был доставлен в больницу для дальнейшего лечения. Оба получили ожоги.

Бундесвер отрабатывал реагирование на взрыв и пожар в зоне военной безопасности с человеческими жертвами.

Учения были продолжены после задержки около 40 минут после инцидента, хотя и в сокращенном виде.

Напомним, в сентябре во время учений в Малопольском воеводстве Польши двое десантников из-за погодных условий приземлились в неправильном месте.

А ранее в Швеции на учениях НАТО во время прыжка с парашютом пострадали 11 военных.