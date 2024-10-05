Глава МЗС Естонії: Ми не готові визнати Палестину як державу

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що його країна наразі не готова визнати Палестину як державу.

Заяву очільника МЗС Естонії наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, зовнішньополітичний курс Естонії на Близькому Сході не змінився.

"Наша чітка позиція, що ХАМАС, "Хезболла" – терористичні організації. Згідно з міжнародним правом, Ізраїль має право захищати себе, і ми це дуже чітко підтримуємо. Тож ми нашу політику не змінювали", – зазначив Тсахкна.

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Крім того, міністр наголосив, що уряд поки що не готовий визнати Палестину як державу і не готується до цього.

"До цього ще дуже далеко, і це зовсім інші дискусії", – сказав Тсахкна.

Як відомо, Іспанія разом із Ірландією та Норвегією офіційно визнала Палестинську державу 28 травня, приєднавшись до 140 інших країн світу, які вже зробили це.

У відповідь Ізраїль викликав послів цих держав на "виховну бесіду".

Також нещодавно Іспанія вперше прийняла вірчі грамоти від посла Палестини.