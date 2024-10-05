Глава МИД Эстонии: Мы не готовы признать Палестину как государство

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что его страна пока не готова признать Палестину как государство.

Заявление главы МИД Эстонии приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

По его словам, внешнеполитический курс Эстонии на Ближнем Востоке не изменился.

"Наша четкая позиция, что ХАМАС, "Хезболла" – террористические организации. Согласно международному праву, Израиль имеет право защищать себя, и мы это очень четко поддерживаем. Поэтому мы нашу политику не меняли", – отметил Тсахкна.

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Кроме того, министр подчеркнул, что правительство пока не готово признать Палестину как государство и не готовится к этому.

"До этого еще очень далеко, и это совсем другие дискуссии", – сказал Тсахкна.

Как известно, Испания вместе с Ирландией и Норвегией официально признала Палестинское государство 28 мая, присоединившись к 140 другим странам мира, которые уже сделали это.

В ответ Израиль вызвал послов этих государств на "воспитательную беседу".

Кроме того, недавно Испания впервые приняла верительные грамоты от посла Палестины.