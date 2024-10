В Лондоне во время пропалестинского шествия полиция арестовала 17 человек

В субботу, 5 октября, пропалестинские демонстранты прошли маршем через центр Лондона, в результате чего полиция города арестовала 17 человек.

Об этом сообщило BBC, передает "Европейская правда".

По информации издания, десятки тысяч людей прошли от Рассел-сквер до Уайтхолла, где состоялись выступления на Даунинг-стрит.

По сообщению полиции, 17 человек были арестованы.

По информации правоохранителей, люди несли палестинские флаги и плакаты с надписями "немедленно прекратить огонь" и "руки прочь от Ливана", а также скандировали "немедленно прекратить бомбардировки".

Также состоялся контрпротест, во время которого полиция сдерживала два маршами, однако небольшая группа откололась от пропалестинского протеста и была остановлена при попытке приблизиться к контрпротесту.

После вмешательства правоохранителей были арестованы три человека.

The #Israel counter-protest has started playing air raid sirens as the #Palestine protesters move past Bush House in London. The police have now moved to stop #Palestine protesters from approaching the #Israeli counter-protest from the rear. pic.twitter.com/zAeoRSHnnl

Из 17 арестованных, по словам полиции, трое были арестованы за нападение на работника скорой помощи, трое – за нападение, восемь – за нарушение общественного порядка, один – за нарушение условий Закона об охране общественного порядка и двое – за поддержку запрещенной организации.

Силовики заявили, что им известно о публикациях в социальных сетях, на которых изображены люди с плакатами в поддержку "Хезболлы", которая запрещена как террористическая организация правительством Великобритании и других стран. Правоохранители работают над поиском причастных к этому.

HUGE solidarity protest today in central London demanding the Labour government#StopArmingIsrael

Hundreds of thousands out to mark a year since the #Gaza_Genocide began‌.

Young & old from every background, united in their determination to support the people of Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/eJFI7hBmDu