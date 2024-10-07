Премьеры Украины и Словакии встречаются под Ужгородом после заявлений Фицо по НАТО

Премьер-министры Украины и Словакии Денис Шмыгаль и Роберт Фицо в понедельник проводят вторые межправительственные консультации на фоне свежего заявления словацкого главы правительства о его оппозиции к вступлению Украины в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

Межправительственная встреча Словакии и Украины происходит почти через полгода после предыдущей в апреле, которая прошла в словацком городе Михаловце. Теперь словацкие чиновники посещают гостиничный комплекс "Верховина Resort", расположенный примерно в 20 километрах от Ужгорода.

Главы правительств обсудят дорожную карту – план совместных действий между Украиной и Словацкой Республикой, который Роберт Фицо и Денис Шмыгаль подписали на первом совместном заседании правительств в апреле этого года.

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"Дорожная карта включает сотрудничество в области энергетической безопасности, инфраструктурных проектов и экономики. Она также касается поддержки мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, который был представлен на первом глобальном мирном саммите", – сообщает отдел прессы и информации канцелярии правительства Словацкой Республики.

Члены правительства обсудят поддержку членства Украины в Европейском Союзе, а также сотрудничество в области оборонной промышленности, разминирование украинских территорий, гуманитарную поддержку и восстановление Украины.

Об ожидаемой встрече с Фицо в соцсети X (Twitter) сообщил и Денис Шмыгаль.

"Сосредоточимся на обсуждении дорожной карты – плана совместных мероприятий, который подписали во время нашего первого заседания. Это, в частности, сотрудничество в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности. Значительная часть импорта электроэнергии в Украину идет из Словакии, которая никогда не отказывала в помощи", – написал премьер.

"Продолжаем тесно сотрудничать в сфере оборонных закупок. Ожидаем подписания двусторонних документов между Украиной и Словакией как продолжение нашей политики "нового прагматизма", – отметил он.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он как глава правительства никогда не согласится на вступление Украины в НАТО.

Недавно Фицо говорил, что хотел бы восстановить нормальные отношения с Россией после окончания развязанной ею полномасштабной войны в Украине.

А в начале сентября во время посещения Музея Холокоста в городе Середь Фицо заявил, что в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого якобы не замечает.