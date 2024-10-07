В Естонії суд відпустив під заставу звинуваченого в держзраді проросійського політика

В Естонії Харьюський повітовий суд виніс у понеділок постанову, що дозволяє випустити обвинуваченого у державній зраді Айво Петерсона на свободу під заставу в 150 тисяч євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання Postimees.

Захисник обвинуваченого вказав у суді на те, що перебування під вартою порушило сімейне життя Петерсона і послабило його стосунки з дитиною. Суд визнав, що в таких умовах складно довірливо спілкуватися з батьком.

Судовий процес над Айво Петерсоном, затриманим у березні минулого року і пізніше обвинуваченим у держзраді, розпочався в листопаді 2023 року. У разі визнання винним йому загрожує тюремне ув'язнення на строк від 6 до 20 років або довічно.

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Згідно з обвинувальним висновком Державної прокуратури, Айво Петерсон і Дмитро Роотсі, діючи на підставі вказівок, отриманих від Російської Федерації, свідомо та організовано допомагали Росії та особам, які діють від імені російської влади, у ненасильницьких діях, спрямованих проти незалежності, суверенітету й територіальної цілісності Естонської Республіки, у період із жовтня 2022 року до 10 березня 2023 року.

У 2023 році Петерсон балотувався на виборах до Рійгікогу (парламенту) за спільним виборчим списком Об'єднаної лівої партії та Koos. Його передвиборча кампанія супроводжувалася скандалом, пов'язаним із поїздкою на окуповані території України, зокрема, у міста Маріуполь і Донецьк.

Суд над ним почався у листопаді минулого року.

Крім того, в травні цього року суд визнав члена партії Koos Аллана Хантсома винним у розвідувальній діяльності проти Естонської Республіки та підтримці цієї діяльності.