В Эстонии суд отпустил под залог обвиняемого в госизмене пророссийского политика

В Эстонии Харьюский уездный суд вынес в понедельник постановление, позволяющее выпустить обвиняемого в государственной измене Айво Петерсона на свободу под залог в 150 тысяч евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание Postimees.

Защитник обвиняемого указал в суде на то, что пребывание под стражей нарушило семейную жизнь Петерсона и ослабило его отношения с ребенком. Суд признал, что в таких условиях сложно доверительно общаться с отцом.

Судебный процесс над Айво Петерсоном, задержанным в марте прошлого года и позже обвиненным в госизмене, начался в ноябре 2023 года. В случае признания виновным ему грозит тюремное заключение на срок от 6 до 20 лет или пожизненно.

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Согласно обвинительному заключению Государственной прокуратуры, Айво Петерсон и Дмитрий Роотси, действуя на основании указаний, полученных от Российской Федерации, сознательно и организованно помогали России и лицам, действующим от имени российских властей, в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики, в период с октября 2022 года по 10 марта 2023 года.

В 2023 году Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу (парламент) по совместному избирательному списку Объединенной левой партии и Koos. Его предвыборная кампания сопровождалась скандалом, связанным с поездкой на оккупированные территории Украины, в частности, в города Мариуполь и Донецк.

Суд над ним начался в ноябре прошлого года.

Кроме того, в мае этого года суд признал члена партии Koos Аллана Хантсома виновным в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке этой деятельности.