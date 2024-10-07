Високий представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що якнайшвидшого закінчення війни в Україні хочуть усі і насамперед самі українці, але головне питання, як саме це станеться.

Про це Боррель сказав в інтерв’ю іспанському виданню 20 minutos, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, він зазначив, що без західної підтримки Україна довго не протримається проти РФ, а кремлівський правитель Владімір Путін досягне своїх цілей.

"Багато хто хоче, щоб війна закінчилася якомога швидше. Насамперед самі українці. Але головне – як. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна закінчиться за два тижні, і Путін досягне своїх цілей. Але чи хочемо ми цього для українців і для безпеки себе, європейців?", – зазначив топдипломат ЄС.

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Він підкреслив, що необхідно робити все можливе, щоб майбутні мирні переговори, "коли настане час", відбувалися на умовах, сприятливих для суверенітету і територіальної цілісності України.

Нещодавно Боррель заявляв, що доки українці чинять опір російській агресії, ЄС їх підтримуватиме, незалежно від того, що робитимуть США.

Він також відповів на озвучені кандидатом у президенти США Дональдом Трампом тези про недостатню участь Європи у допомозі Україні.