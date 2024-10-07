Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что скорейшего окончания войны в Украине хотят все и прежде всего сами украинцы, но главный вопрос, как именно это произойдет.

Об этом Боррель сказал в интервью испанскому изданию 20 minutos, сообщает "Европейская правда".

В частности, он отметил, что без западной поддержки Украина долго не продержится против РФ, а кремлевский правитель Владимир Путин достигнет своих целей.

"Многие хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. Прежде всего сами украинцы. Но главное – как. Если мы перестанем поддерживать Украину, война закончится за две недели, и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности себя, европейцев?", – отметил топ-дипломат ЕС.

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Он подчеркнул, что необходимо делать все возможное, чтобы будущие мирные переговоры, "когда наступит время", происходили на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины.

Недавно Боррель заявлял, что пока украинцы сопротивляются российской агрессии, ЕС будет их поддерживать, независимо от того, что будут делать США.

Он также ответил на озвученные кандидатом в президенты США Дональдом Трампом тезисы о недостаточном участии Европы в помощи Украине.