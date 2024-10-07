В одному з містечок Боснії вибори виграв мер, який перебуває за ґратами

На місцевих виборах у боснійському містечку Трново перемогу здобув мер, який перебуває під арештом через кримінальне провадження проти нього, і тепер незрозуміло, як він зможе виконувати посадові обов’язки.

Про це повідомляє Klix.ba, пише "Європейська правда".

Мера муніципалітету Трново Ібро Берила та трьох його соратників затримали ще 5 серпня, за місяць до початку кампанії, за звинуваченнями у зловживанні посадовими обов’язками, а саме за створення привілеїв для інвесторів-забудовників.

Попри арешт Берило не захотів складати мандат і вирішив все одно йти на вибори, що виявилось не заборонено законом. Партія підтримала його. У підсумку мер здобув впевнену перемогу.

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Тепер немає цілковитої ясності, як вирішити дилему, що Берило є новообраним мером, але одночасно перебуває під арештом, який йому 5 вересня продовжили на два місяці. Ймовірно виконання обов’язків перший час доручать заступнику мера.

Місцеві вибори відбулися у Боснії в неділю 6 жовтня. Голосування пройшло всюди, окрім громад, постраждалих від катастрофічних повеней. Вибори вперше проходили з нестандартними "відкритими" місцями для голосування.

Нагадаємо, в Албанії у вересні звільнили з-під варти ексмера-грека, ув’язнення якого обурило Афіни.