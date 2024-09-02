В Албанії звільнили з-під варти ексмера-грека, ув’язнення якого обурило Афіни

Албанський суд звільнив з-під варти колишнього мера міста Хімара, етнічного грека Фреді Беллері, ув'язнення якого викликало дипломатичну суперечку із сусідньою Грецією.

Про це порталу BIRN повідомив його адвокат, пише "Європейська правда".

За словами адвоката Беллері, політика звільнили за умови обов’язкового перебування на зв’язку з тюремною службою Албанії протягом п’яти тижнів – це на тиждень менше, ніж залишилось йому відбути.

Сам Беллері заявив, що планує подати позов до Європейського суду з прав людини через "те, в чому мені відмовив албанський режим у результаті перевороту".

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Представник грецького уряду Павлос Маринакіс назвав звільнення ексмера Хімари є "позитивною подією", але воно "не означає, що ми забудемо про те, що сталося".

"В особі Фреді Беллері грецький уряд і грецька меншина в Албанії мають представника в Європейському парламенті, який буде говорити про її права", – підкреслив він.

Беллері заарештували після виборів минулого року за звинуваченнями в підкупі виборців.

Його ув'язнення спричинило дипломатичний конфлікт між Тираною та Афінами, який поглибився, коли правоцентристська партія влади в Греції "Нова демократія" висунула Беллері кандидатом на виборах до Європейського парламенту.

Попри перебування у в'язниці, Беллері переміг на виборах. Албанія дозволила йому вийти з в'язниці і поїхати до Страсбурга, щоб скласти присягу європарламентаря.

Тим часом албанська влада провела перевибори мера Хімари, на яких переміг інший представник етнічної грецької меншини.