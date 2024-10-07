В одном из городков Боснии выборы выиграл мэр, который находится за решеткой

На местных выборах в боснийском городке Трново победу одержал мэр, который находится под арестом из-за уголовного производства против него, и теперь непонятно, как он сможет выполнять должностные обязанности.

Об этом сообщает Klix.ba, пишет "Европейская правда".

Мэра муниципалитета Трново Ибро Берило и трех его соратников задержали еще 5 августа, за месяц до начала кампании, по обвинению в злоупотреблении должностными обязанностями, а именно за создание привилегий для инвесторов-застройщиков.

Несмотря на арест Берило не захотел складывать мандат и решил все равно идти на выборы, что оказалось не запрещено законом. Партия поддержала его. В итоге мэр одержал уверенную победу.

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Теперь нет полной ясности, как решить дилемму, что Берило является новоизбранным мэром, но одновременно находится под арестом, который ему 5 сентября продлили на два месяца. Вероятно исполнение обязанностей первое время поручат заместителю мэра.

Местные выборы состоялись в Боснии в воскресенье 6 октября. Голосование прошло везде, кроме общин, пострадавших от катастрофических наводнений. Выборы впервые проходили с нестандартными "открытыми" местами для голосования.

Напомним, в Албании в сентябре освободили из-под стражи экс-мэра-грека, заключение которого возмутило Афины.

