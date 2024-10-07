США в річницю теракту проти Ізраїлю оголосили нові санкції проти фінансистів ХАМАС

Міністерство фінансів США у річницю нападу на Ізраїль угруповання ХАМАС оголосило про санкції проти низки фізичних та юридичних осіб, причетних до фінансування терористів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

Нові санкції США стосуються трьох осіб і однієї фіктивної благодійної організації, які є відомими міжнародними фінансовими прихильниками ХАМАС, а також однієї фінансової установи, яку ХАМАС контролює в секторі Гази.

Міністерство фінансів США також запровадило обмеження проти багаторічного прихильника ХАМАС у Туреччині та дев'яти його компаній, які відіграють важливу роль у зборі коштів для угруповання, "часто під виглядом благодійної діяльності".

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"Міністерство фінансів буде використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб притягнути до відповідальності ХАМАС та його пособників, зокрема тих, хто намагається використати ситуацію для отримання додаткових джерел доходу", – прокоментувала глава Мінфіну США Дженет Єллен.

У відомстві нагадують, що це вже восьме оголошення санкцій, спрямованих проти мереж фінансової підтримки ХАМАС, після теракту проти Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.

Американський президент Джо Байден раніше підтвердив, що США віддані безпеці Ізраїлю та підтримують право єврейського народу захищатися від терористів ХАМАС, "Хезболли", хуситів та Ірану.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в роковини нападу закликала до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників і до припинення конфлікту в регіоні.