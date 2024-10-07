США в годовщину теракта против Израиля объявили новые санкции против финансистов ХАМАС

Министерство финансов США в годовщину нападения на Израиль группировки ХАМАС объявило о санкциях против ряда физических и юридических лиц, причастных к финансированию террористов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении американского Минфина.

Новые санкции США касаются трех человек и одной фиктивной благотворительной организации, которые являются известными международными финансовыми сторонниками ХАМАС, а также одного финансового учреждения, которое ХАМАС контролирует в секторе Газа.

Министерство финансов США также ввело ограничения против многолетнего сторонника ХАМАС в Турции и девяти его компаний, которые играют важную роль в сборе средств для группировки, "часто под видом благотворительной деятельности".

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"Министерство финансов будет использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы привлечь к ответственности ХАМАС и его пособников, в частности тех, кто пытается использовать ситуацию для получения дополнительных источников дохода", – прокомментировала глава Минфина США Дженет Йеллен.

В ведомстве напоминают, что это уже восьмое объявление санкций, направленных против сетей финансовой поддержки ХАМАС, после теракта против Израиля 7 октября 2023 года.

Американский президент Джо Байден ранее подтвердил, что США преданы безопасности Израиля и поддерживают право еврейского народа защищаться от террористов ХАМАС, "Хезболлы", хуситов и Ирана.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в годовщину нападения призвала к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению заложников и к прекращению конфликта в регионе.