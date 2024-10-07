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Міністр енергетики Молдови обговорив у Києві співпрацю і забезпечення газом

Новини — Понеділок, 7 жовтня 2024, 20:10 — Олег Павлюк

Молдовський міністр енергетики Віктор Парліков під час візиту в Києві зустрівся з українським колегою Германом Галущенком і обговорив співпрацю в енергетичній сфері та безпеку запасів природного газу, які Молдова зберігає в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NewsMaker.

На зустрічі в Києві Парліков підтвердив, що Молдова готова до можливого припинення транзиту російського природного газу через територію України 1 січня 2025 року.

Він також висловив готовність Молдови підтримати Україну "всіма наявними в нашому розпорядженні засобами" з огляду на російські атаки на український енергетичний сектор.

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Українська сторона своєю чергою запевнила, що запаси природного газу, які Молдова зберігає в Україні, перебувають у безпеці. Йдеться про майже половину з 47 мільйонів кубометрів природного газу резервних запасів Молдови.

Міністри України та Молдови також обговорили співробітництво в галузі електропостачання з огляду на той факт, що країни підключені європейської континентальної системи ENTSO-E.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Київ не розглядає продовження угоди з російським "Газпромом" про транзит після того, як із завершенням 2024 року сплине термін дії чинної угоди.

У серпні Молдова оголошувала стан підвищеної готовності в газовій сфері після операції Збройних Сил України в Курській області, де розташована газовимірювальна станція Суджа, через яку газ надходить і в Молдову.

Після початку повномасштабної війни в Україні Молдова відмовилася від російського газу, купуючи його на європейському ринку. Але "Газпром" продовжує постачати газ до Придністров'я, яке забезпечує Молдову більшою частиною електроенергії.

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Молдова Енергетика
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