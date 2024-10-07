Министр энергетики Молдовы обсудил в Киеве сотрудничество и обеспечение газом

Молдавский министр энергетики Виктор Парликов во время визита в Киеве встретился с украинским коллегой Германом Галущенко и обсудил сотрудничество в энергетической сфере и безопасность запасов природного газа, которые Молдова хранит в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NewsMaker.

На встрече в Киеве Парликов подтвердил, что Молдова готова к возможному прекращению транзита российского природного газа через территорию Украины 1 января 2025 года.

Он также выразил готовность Молдовы поддержать Украину "всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", учитывая российские атаки на украинский энергетический сектор.

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Украинская сторона в свою очередь заверила, что запасы природного газа, которые Молдова хранит в Украине, находятся в безопасности. Речь идет о почти половине из 47 миллионов кубометров природного газа резервных запасов Молдовы.

Министры Украины и Молдовы также обсудили сотрудничество в области электроснабжения, учитывая тот факт, что страны подключены к европейской континентальной системе ENTSO-E.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев не рассматривает продление соглашения с российским "Газпромом " о транзите после того, как с завершением 2024 года истечет срок действия действующего соглашения.

В августе Молдова объявляла состояние повышенной готовности в газовой сфере после операции Вооруженных Сил Украины в Курской области, где расположена газоизмерительная станция Суджа, через которую газ поступает и в Молдову.

После начала полномасштабной войны в Украине Молдова отказалась от российского газа, покупая его на европейском рынке. Но "Газпром" продолжает поставлять газ в Приднестровье, которое обеспечивает Молдову большей частью электроэнергии.