З аеропорту Мадрида вдруге за тиждень втекла група мігрантів

Шестеро марокканських мігрантів втекли через отвір у стелі зали очікування в міжнародному аеропорту Мадрида.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на інформацію поліцейської профспілки Jupol, передає "Європейська правда".

Як розповіли правоохоронці, поліції вдалося знайти трьох втікачів, але інші троє залишаються на волі.

Зазначається, що минулого тижня так само втекли четверо громадян Марокко.

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"Втеча відбулася через той самий отвір, через який минулого тижня втекли четверо інших іммігрантів", – проінформували правоохоронці та закликали вжити термінових заходів для вирішення проблеми слабкої безпеки.

У свою чергу, у Міністерстві внутрішніх справ країни заявили, що розслідують, як мігрантам вдалося втекти, і пообіцяли вжити заходів, щоб уникнути втеч у майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно Франція повідомила про смертельний інцидент у Ла-Манші – на одному з переповнених нелегальних човнів загинули кілька мігрантів, у тому числі мала дитина.

У суботу, 5 жовтня, Британія зареєструвала рекордну за 2024 рік денну кількість прибуттів мігрантів, що нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах.