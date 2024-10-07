Из аэропорта Мадрида второй раз за неделю сбежала группа мигрантов

Шестеро марокканских мигрантов сбежали через отверстие в потолке зала ожидания в международном аэропорту Мадрида.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию полицейского профсоюза Jupol, передает "Европейская правда".

Как рассказали правоохранители, полиции удалось найти трех беглецов, но остальные трое остаются на свободе.

Отмечается, что на прошлой неделе так же сбежали четверо граждан Марокко.

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"Побег произошел через то же отверстие, через которое на прошлой неделе сбежали четверо других иммигрантов", – проинформировали правоохранители и призвали принять срочные меры для решения проблемы слабой безопасности.

В свою очередь, в Министерстве внутренних дел страны заявили, что расследуют, как мигрантам удалось сбежать, и пообещали принять меры, чтобы избежать побегов в будущем.

Напомним, недавно Франция сообщила о смертельном инциденте в Ла-Манше – на одной из переполненных нелегальных лодок погибли несколько мигрантов, в том числе маленький ребенок.

В субботу, 5 октября, Великобритания зарегистрировала рекордное за 2024 год дневное количество прибытий мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках.