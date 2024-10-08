В Амстердамі затримали сотні людей під час акцій на підтримку Ізраїлю та Палестини

В столиці Нідерландів Амстердамі напередодні затримали 320 осіб під час проведення акцій на підтримку Ізраїлю та Палестини.

Про це повідомляє NOS з посиланням на дані поліції, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, 20 осіб були затримані за "різні правопорушення", зокрема, порушення громадського порядку, образи людей і запуск феєрверків.

Їх помістили під варту. Наразі невідомо, скільки з них досі утримуються під вартою і коли вони будуть звільнені.

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Решта 300 протестувальників, за словами поліції, не дотримувалися закону про публічні демонстрації.

Пропалестинська демонстрація була припинена за наказом місцевої влади через "порушення громадського порядку".

Учасників демонстрації відвезли автобусами до місця в північному Амстердамі, де їх одразу ж відпустили.

Напередодні пропалестинські демонстранти заблокували Страсбурзький університет.

Своєю чергою міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відвідав ізраїльське місто Реїм, де вшанував пам’ять жертв нападу терористичного угруповання ХАМАС.