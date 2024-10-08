В Амстердамі затримали сотні людей під час акцій на підтримку Ізраїлю та Палестини
В столиці Нідерландів Амстердамі напередодні затримали 320 осіб під час проведення акцій на підтримку Ізраїлю та Палестини.
Про це повідомляє NOS з посиланням на дані поліції, інформує "Європейська правда".
Як зазначено, 20 осіб були затримані за "різні правопорушення", зокрема, порушення громадського порядку, образи людей і запуск феєрверків.
Їх помістили під варту. Наразі невідомо, скільки з них досі утримуються під вартою і коли вони будуть звільнені.
Решта 300 протестувальників, за словами поліції, не дотримувалися закону про публічні демонстрації.
Пропалестинська демонстрація була припинена за наказом місцевої влади через "порушення громадського порядку".
Учасників демонстрації відвезли автобусами до місця в північному Амстердамі, де їх одразу ж відпустили.
Напередодні пропалестинські демонстранти заблокували Страсбурзький університет.
Своєю чергою міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відвідав ізраїльське місто Реїм, де вшанував пам’ять жертв нападу терористичного угруповання ХАМАС.