Укр Рус Eng

Пропалестинські демонстранти заблокували Страсбурзький університет

Фото
Новини — Понеділок, 7 жовтня 2024, 11:49 — Ірина Кутєлєва

У Франції зранку у понеділок, 7 жовтня, пропалестинські демонстранти заблокували Страсбурзький університет.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Перед входом до будівлі, де розміщений факультет гуманітарних дисциплін Страсбурзького університету, були встановлені сміттєві баки і бар'єри.

На стіні з’явився напис: "Один рік геноциду, один рік опору", а перед дверима вивісили палестинський прапор і банер: "Колонізація – це злочин, опір – це право".

Реклама:

"Ми вважаємо, що палестинці мають законне право на опір", – сказала AFP Джейд, член Федерації студентських профспілок (FSE), яка не побажала назвати своє прізвище.

Вона стверджує, що напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль минулого року був "законним" і "частиною визволення".

На 17.30 біля будівлі університету запланований мітинг із закликом до Страсбурзького університету припинити партнерство з ізраїльськими університетами.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в річницю нападу ХАМАС на Ізраїль закликала до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників і до припинення конфлікту в регіоні.

А прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав "мерзенною" ненависть, яка була спрямована на євреїв і мусульман після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон виступив із заявою у зв’язку з річницею нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль, зазначивши, що "біль лишається таким же гострим".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Ізраїль Близький Схід
Реклама: