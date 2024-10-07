У Франції зранку у понеділок, 7 жовтня, пропалестинські демонстранти заблокували Страсбурзький університет.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Перед входом до будівлі, де розміщений факультет гуманітарних дисциплін Страсбурзького університету, були встановлені сміттєві баки і бар'єри.

На стіні з’явився напис: "Один рік геноциду, один рік опору", а перед дверима вивісили палестинський прапор і банер: "Колонізація – це злочин, опір – це право".

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Depuis ce matin, l’extrême-gauche bloque l’Université de Strasbourg pour célébrer les attentats terroristes du 7 octobre.



42 Français ont été tués lors de ces attaques.



Les associations responsables de ce blocage doivent être dissoutes et les militants renvoyés de l’université. pic.twitter.com/H7sCoI3dd5 – UNI (@droiteuniv) October 7, 2024

"Ми вважаємо, що палестинці мають законне право на опір", – сказала AFP Джейд, член Федерації студентських профспілок (FSE), яка не побажала назвати своє прізвище.

Вона стверджує, що напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль минулого року був "законним" і "частиною визволення".

На 17.30 біля будівлі університету запланований мітинг із закликом до Страсбурзького університету припинити партнерство з ізраїльськими університетами.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в річницю нападу ХАМАС на Ізраїль закликала до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників і до припинення конфлікту в регіоні.

А прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав "мерзенною" ненависть, яка була спрямована на євреїв і мусульман після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон виступив із заявою у зв’язку з річницею нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль, зазначивши, що "біль лишається таким же гострим".