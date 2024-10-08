В Амстердаме задержали сотни людей во время акций в поддержку Израиля и Палестины
В столице Нидерландов Амстердаме накануне задержали 320 человек во время проведения акций в поддержку Израиля и Палестины.
Об этом сообщает NOS со ссылкой на данные полиции, информирует "Европейская правда".
Как указано, 20 человек были задержаны за "различные правонарушения", в частности, нарушение общественного порядка, оскорбления людей и запуск фейерверков.
Их поместили под стражу. Пока неизвестно, сколько из них до сих пор содержатся под стражей и когда они будут освобождены.
Остальные 300 протестующих, по словам полиции, не соблюдали закон о публичных демонстрациях.
Пропалестинская демонстрация была прекращена по приказу местных властей из-за "нарушения общественного порядка".
Участников демонстрации отвезли автобусами к месту в северном Амстердаме, где их сразу же отпустили.
Накануне пропалестинские демонстранты заблокировали Страсбургский университет.
В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетил израильский город Реим, где почтил память жертв нападения террористической группировки ХАМАС.