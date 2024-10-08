В Амстердаме задержали сотни людей во время акций в поддержку Израиля и Палестины

В столице Нидерландов Амстердаме накануне задержали 320 человек во время проведения акций в поддержку Израиля и Палестины.

Об этом сообщает NOS со ссылкой на данные полиции, информирует "Европейская правда".

Как указано, 20 человек были задержаны за "различные правонарушения", в частности, нарушение общественного порядка, оскорбления людей и запуск фейерверков.

Их поместили под стражу. Пока неизвестно, сколько из них до сих пор содержатся под стражей и когда они будут освобождены.

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Остальные 300 протестующих, по словам полиции, не соблюдали закон о публичных демонстрациях.

Пропалестинская демонстрация была прекращена по приказу местных властей из-за "нарушения общественного порядка".

Участников демонстрации отвезли автобусами к месту в северном Амстердаме, где их сразу же отпустили.

Накануне пропалестинские демонстранты заблокировали Страсбургский университет.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетил израильский город Реим, где почтил память жертв нападения террористической группировки ХАМАС.