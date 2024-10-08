Турция готовится вывезти из Ливана тысячи своих граждан

Турция в среду, 9 октября, проведет эвакуацию своих граждан из Ливана морем.

Об этом говорится в заявлении турецкого Министерства иностранных дел, информирует "Европейская правда".

Ожидается, что сегодня в Бейрут отправятся два корабля ВМС, которые смогут доставить домой около 2 тысяч человек, отметили в МИД.

Этими кораблями также доставят турецкую гуманитарную помощь для Ливана.

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В заявлении также указано, что при необходимости процесс эвакуации будет продолжен в последующие дни.

Гражданам Турции предложили подать заявление на эвакуацию, после того как израильские военные предупредили, что вскоре начнут операции на южном побережье Ливана.

Напомним, Бундесвер в пятницу, 4 октября, эвакуировал из ливанской столицы Бейрута в Германию еще 219 немецких граждан.

В тот же день в Нидерландах приземлился первый эвакуационный рейс из Ливана, на борту которого находилось 185 граждан.