У Данії висунули звинувачення двом хлопцям зі Швеції через вибухи біля посольства Ізраїлю

Двом юнакам зі Швеції, яких затримали за підозрою у причетності до вибухів неподалік посольства Ізраїлю, висунули звинувачення у терористичних діях.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Затриманим 2 жовтня 16-річному і 19-річному хлопцям зі Швеції висунули звинувачення за розділом кримінального кодексу, що стосується тероризму.

Поліція Копенгагена підтвердила, що дії юнаків скоріш за все були спрямовані саме проти посольства Ізраїлю.

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Їх звинувачують у зберіганні п’яти ручних гранат і підриві двох із них поблизу ізраїльського посольства.

Також стало відомо, що обоє вже потрапляли у поле зору шведської поліції через дрібні правопорушення.

Правоохоронці також перевіряють зв’язок між цим інцидентом і стріляниною біля посольства Ізраїлю у Стокгольмі.

Нагадаємо, два вибухи біля посольства Ізраїлю у Копенгагені – приблизно за 100 метрів від будівлі – сталися вночі одразу після масштабної ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю 1 жовтня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Вранці стало відомо про масштабну операцію поліції на центральному залізничному вокзалі Копенгагена. Невдовзі після того оголосили, що у потязі затримали двох підозрюваних у причетності до вибухів.

Суд обрав хлопцям запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 4 тижні.