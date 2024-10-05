У Данії висунули звинувачення двом хлопцям зі Швеції через вибухи біля посольства Ізраїлю
Двом юнакам зі Швеції, яких затримали за підозрою у причетності до вибухів неподалік посольства Ізраїлю, висунули звинувачення у терористичних діях.
Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".
Затриманим 2 жовтня 16-річному і 19-річному хлопцям зі Швеції висунули звинувачення за розділом кримінального кодексу, що стосується тероризму.
Поліція Копенгагена підтвердила, що дії юнаків скоріш за все були спрямовані саме проти посольства Ізраїлю.
Їх звинувачують у зберіганні п’яти ручних гранат і підриві двох із них поблизу ізраїльського посольства.
Також стало відомо, що обоє вже потрапляли у поле зору шведської поліції через дрібні правопорушення.
Правоохоронці також перевіряють зв’язок між цим інцидентом і стріляниною біля посольства Ізраїлю у Стокгольмі.
Нагадаємо, два вибухи біля посольства Ізраїлю у Копенгагені – приблизно за 100 метрів від будівлі – сталися вночі одразу після масштабної ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю 1 жовтня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Вранці стало відомо про масштабну операцію поліції на центральному залізничному вокзалі Копенгагена. Невдовзі після того оголосили, що у потязі затримали двох підозрюваних у причетності до вибухів.
Суд обрав хлопцям запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 4 тижні.