СМИ: Во Франции задержали трех подозреваемых в подготовке теракта

На юге Франции задержали трех человек, подозреваемых в подготовке теракта на территории страны.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщили сначала AFP, а вслед за ним BFMTV.

По данным, полученным журналистами, трех человек взяли под стражу утром 8 октября в рамках расследования, которое ведет национальная антитеррористическая прокуратура. Задержание произошло около 6 утра в южном городе Тулуза и местности неподалеку.

Двое из трех – граждане Афганистана. По подозрениям следствия, группа готовила "акцию насильственного характера на территории Франции".

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Также стало известно, что Франция выдворила сына Усамы бен Ладена за прославление терроризма.

Напомним, в Дании на прошлой неделе задержали двух парней из Швеции, которые, как полагают, взорвали гранаты неподалеку от посольства Израиля в Копенгагене в ночь после атаки Ирана против Израиля. В ночь на 7 октября в том же районе снова прогремел взрыв.