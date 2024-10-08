Данія оцифрує близько 4 млн свідоцтв про народження з минулого сторіччя

У Данії анонсували створення цифрового архіву мільйонів сертифікатів про народження, виданих громадянам у минулому сторіччі.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Національний архів оголосив про плани оцифрувати сертифікати про народження данців за період з 1926 до 1973 року, які у той час виписували від руки. Таких – близько 4 мільйонів.

Цей цифровий архів планують використовувати, зокрема, як базу даних для ретроспективних досліджень у сфері охорони здоров’я.

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"Проєкт створить унікальну базу даних, безпрецедентну за розміром, деталізацією та часовими рамками", – зазначила керівниця одного з дослідницьких проєктів у Центрі клінічних досліджень та превенції захворювань при лікарні Bispebjerg og Frederiksberg.

Кошти на реалізацію проєкту – 19 млн данських крон (2,5 млн євро) – виділила фундація Novo Nordisk.

Нагадаємо, Британський музей у 2023 році вирішив повністю оцифрувати колекцію після крадіжок експонатів.