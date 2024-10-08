Укр Рус Eng

Пропалестинские активисты облили краской офисы немецкой компании в Британии "за связи" с Израилем

фото, видео
Новости — Вторник, 8 октября 2024, 14:26 — Уляна Кричковская

Во вторник, 8 октября, пропалестинские протестующие напали на британские офисы немецкой страховой компании Allianz, испачкав их красной краской в знак протеста против связей с израильской оборонной компанией Elbit Systems.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Отмечается, что ответственность взяла на себя организация "Palestine Action" на платформе X (Twitter). Она заявила, что демонстранты напали на 10 офисов Allianz в Великобритании, а также "оккупировали" британскую штаб-квартиру страховщика в Гилфорде, к югу от Лондона, в течение ночи.

Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters

"Без страхования Elbit не мог бы работать в Британии", – говорится в сообщении пропалестинских протестующих.

Реклама:

В своем посте они описали Allianz как "инвестора и страховщика крупнейшей израильской оружейной компании".

Как рассказали полицейские, они получили информацию о распылении красной краски на два здания в финансовом районе Лондона около 04:00. Они арестовали 19-летнего молодого человека по подозрению в преступном повреждении.

Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Журналисты отметили, что Allianz – последняя глобальная финансовая компания, которая пострадала от такого вандализма, а британский кредитор Barclays также является частой мишенью для пропалестинских протестующих.

Они неоднократно нападали на компанию Elbit Systems и другие оборонные фирмы, связанные с Израилем. В августе семерых человек обвинили в краже со взломом и беспорядках на складе, связанном с Elbit, вблизи Бристоля, на юго-западе Англии.

Elbit Systems – крупнейший частный оборонный концерн в Израиле. Эта компания разрабатывает и модернизирует различные виды вооружения: системы БПЛА, авионику, радиолокацию, средства наведения в артиллерии и ракетной технике.

В субботу, 5 октября, сообщалось, что пропалестинские демонстранты прошли маршем через центр Лондона, в результате чего полиция арестовала 17 человек.

8 октября в берлинском районе Нойкёльн вспыхнули массовые беспорядки после пропалестинской демонстрации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Израиль Германия Великобритания Ближний Восток
Реклама: