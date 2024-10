Пропалестинские активисты облили краской офисы немецкой компании в Британии "за связи" с Израилем

Во вторник, 8 октября, пропалестинские протестующие напали на британские офисы немецкой страховой компании Allianz, испачкав их красной краской в знак протеста против связей с израильской оборонной компанией Elbit Systems.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Отмечается, что ответственность взяла на себя организация "Palestine Action" на платформе X (Twitter). Она заявила, что демонстранты напали на 10 офисов Allianz в Великобритании, а также "оккупировали" британскую штаб-квартиру страховщика в Гилфорде, к югу от Лондона, в течение ночи.

"Без страхования Elbit не мог бы работать в Британии", – говорится в сообщении пропалестинских протестующих.

В своем посте они описали Allianz как "инвестора и страховщика крупнейшей израильской оружейной компании".

Как рассказали полицейские, они получили информацию о распылении красной краски на два здания в финансовом районе Лондона около 04:00. Они арестовали 19-летнего молодого человека по подозрению в преступном повреждении.

Журналисты отметили, что Allianz – последняя глобальная финансовая компания, которая пострадала от такого вандализма, а британский кредитор Barclays также является частой мишенью для пропалестинских протестующих.

Они неоднократно нападали на компанию Elbit Systems и другие оборонные фирмы, связанные с Израилем. В августе семерых человек обвинили в краже со взломом и беспорядках на складе, связанном с Elbit, вблизи Бристоля, на юго-западе Англии.

