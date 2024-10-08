Пропалестинские активисты облили краской офисы немецкой компании в Британии "за связи" с Израилем
Новости — Вторник, 8 октября 2024, 14:26 —
Во вторник, 8 октября, пропалестинские протестующие напали на британские офисы немецкой страховой компании Allianz, испачкав их красной краской в знак протеста против связей с израильской оборонной компанией Elbit Systems.
Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".
Отмечается, что ответственность взяла на себя организация "Palestine Action" на платформе X (Twitter). Она заявила, что демонстранты напали на 10 офисов Allianz в Великобритании, а также "оккупировали" британскую штаб-квартиру страховщика в Гилфорде, к югу от Лондона, в течение ночи.
"Без страхования Elbit не мог бы работать в Британии", – говорится в сообщении пропалестинских протестующих.
В своем посте они описали Allianz как "инвестора и страховщика крупнейшей израильской оружейной компании".
Как рассказали полицейские, они получили информацию о распылении красной краски на два здания в финансовом районе Лондона около 04:00. Они арестовали 19-летнего молодого человека по подозрению в преступном повреждении.
Журналисты отметили, что Allianz – последняя глобальная финансовая компания, которая пострадала от такого вандализма, а британский кредитор Barclays также является частой мишенью для пропалестинских протестующих.
Они неоднократно нападали на компанию Elbit Systems и другие оборонные фирмы, связанные с Израилем. В августе семерых человек обвинили в краже со взломом и беспорядках на складе, связанном с Elbit, вблизи Бристоля, на юго-западе Англии.
BREAKING: Palestine Action target 10 offices owned by Allianz, investors and insurers of Israel’s biggest weapons firm, Elbit Systems. Without insurance, Elbit couldn’t operate in Britain.– Palestine Action (@Pal_action) October 8, 2024
Nine actions occurred overnight and the company’s Guildford HQ remains occupied! pic.twitter.com/Ul53sg5tkQ
Elbit Systems – крупнейший частный оборонный концерн в Израиле. Эта компания разрабатывает и модернизирует различные виды вооружения: системы БПЛА, авионику, радиолокацию, средства наведения в артиллерии и ракетной технике.
В субботу, 5 октября, сообщалось, что пропалестинские демонстранты прошли маршем через центр Лондона, в результате чего полиция арестовала 17 человек.
8 октября в берлинском районе Нойкёльн вспыхнули массовые беспорядки после пропалестинской демонстрации.