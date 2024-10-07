Фасад парламенту Фінляндії продовжують відчищати від фарби екоактивістів

Роботи з очищення колонади парламенту Фінляндії триватимуть у понеділок і, як очікується, завершаться до середи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Фасад очищають високотемпературною паровою мийкою відповідно до рекомендації Музейного відомства, яке займається питаннями охорони культурної спадщини.

Для очищення швів також використовується сильний лужний мийний засіб. Повідомляється, що він біорозкладний і розбавляється в процесі очищення таким чином, що не шкодить навколишньому середовищу.

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Нагадаємо, активісти розпилили червону фарбу на колони парламенту у Гельсінкі у вересні, протестуючи проти видобутку торфу.

Колони фінського парламенту у вересні фото Jaana Kankaanpää

Акцію влаштували кілька організацій. За словами активістів, фарба була водорозчинною, проте вона вбралася в пористу поверхню будівлі, наприклад, у шви на колонах.

У Британії кліматичних активісток, які облили супом "Соняшники" Ван Гога в Лондоні, засудили до в’язниці. Їхні однодумці після того повторили акцію.