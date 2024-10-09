CNN: Топгенерал НАТО склав список американської зброї, яка могла б допомогти Україні у війні

Командувач силами НАТО в Європі Крістофер Каволі склав список американської зброї, яку США досі не передавали Україні, і яка могла б допомогти українським силам у війні проти РФ.

Про це стало відомо телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовники телеканалу розповіли, що у додатку до секретної доповіді про стратегію адміністрації Байдена щодо України, яка була представлена Конгресу на початку минулого місяця, Каволі виклав перелік можливостей США, які могли б допомогти українським військовим вести більш ефективну боротьбу.

Зокрема, до переліку увійшли ракети "повітря-поверхня" JASSM, а також і система зв'язку, відома як Link 16 – мережа обміну даними, що використовується США і НАТО.

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Як зазначено, така система має забезпечити більш безперебійний зв'язок між бойовими системами і є особливо корисною для командування і управління протиповітряною і протиракетною обороною.

Джерела розповідають, що Україна неодноразово просила надати їй обидва типи вказаних озброєнь.

У списку Каволі не йдеться про те, чому США не надали системи, які, на його думку, могли б бути корисними.

Але американські офіційні особи раніше висловлювали занепокоєння щодо потрапляння секретних американських технологій до рук Росії, зокрема, це стосується системи Link 16.

Інше джерело додало, що ракети класу "повітря-поверхня", які випускаються з винищувачів, можуть не бути корисними для українців, якщо українські сили не досягнуть певного рівня переваги в повітрі.

Загалом американські офіційні особи заявляють, що вони надають Україні все, що, за оцінками американських військових, наразі необхідно Києву для підтримки його боротьби.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наприкінці вересня зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Під час візиту Зеленського Пентагон оголосив про новий значний пакет допомоги Україні у сфері безпеки, що передбачає виділення додаткових 2,4 млрд доларів США в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI).