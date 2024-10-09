CNN: Топ-генерал НАТО составил список американского оружия, которое могло бы помочь Украине в войне

Командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи составил список американского оружия, которое США до сих пор не передавали Украине и которое могло бы помочь украинским силам в войне против РФ.

Об этом стало известно телеканалу CNN, сообщает "Европейская правда".

Собеседники телеканала рассказали, что в приложении к секретному докладу о стратегии администрации Байдена по Украине, что был представлен Конгрессу в начале прошлого месяца, Каволи изложил перечень возможностей США, которые могли бы помочь украинским военным вести более эффективную борьбу.

В частности, в перечень вошли ракеты "воздух-поверхность" JASSM, а также и система связи, известная как Link 16 – сеть обмена данными, используемая США и НАТО.

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Как указано, такая система должна обеспечить более бесперебойную связь между боевыми системами и является особенно полезной для командования и управления противовоздушной и противоракетной обороной.

Источники рассказывают, что Украина неоднократно просила предоставить ей оба типа указанных вооружений.

В списке Каволи не говорится о том, почему США не предоставили системы, которые, по его мнению, могли бы быть полезными.

Но американские официальные лица ранее выражали обеспокоенность по поводу попадания секретных американских технологий в руки России, в частности, это касается системы Link 16.

Другой источник добавил, что ракеты класса "воздух-поверхность", которые выпускаются из истребителей, могут не быть полезными для украинцев, если украинские силы не достигнут определенного уровня превосходства в воздухе.

В целом американские официальные лица заявляют, что они предоставляют Украине все, что, по оценкам американских военных, сейчас необходимо Киеву для поддержки его борьбы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Во время визита Зеленского Пентагон объявил о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности, предусматривающем выделение дополнительных 2,4 млрд долларов США в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI).