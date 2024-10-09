У Румунії з початку доби сталися два землетруси

У Румунії два землетруси сталися в середу в повіті Бузеу, один з них мав магнітуду 4.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

"9 жовтня 2024 року, о 05:56, в сейсмічній зоні Вранча, в Бузеу, на глибині 107,4 км, стався слабкий землетрус магнітудою 2,5", – повідомляє в середу Національний інститут геофізики.

Землетрус стався за 48 км на північний захід від Бузеу та за 50 км на захід від Фочани.

Реклама:

Перед цим о 01:48 в тому ж повіті стався землетрус середньої сили, магнітудою 4, на глибині 22 км.

Землетрус стався за 25 км на північ від Бузеу, за 41 км на південний захід від Фочани, за 82 км на захід від Бреїли, за 86 км на північний схід від Плоєшті.

Протягом вівторка було зареєстровано землетрус у Васлуї та один у Брашові.

Раніше у вересні на сході Румунії зафіксували землетрус магнітудою 5,2 – найсильніший з початку року.

Афтершоки відчули жителі сусідніх Болгарії, Молдови та України.

Молдовська президентка Мая Санду була змушена перервати свою відповідь під час прямоефірного інтерв’ю, коли у студії відчули підземні поштовхи.