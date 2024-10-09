В Румынии с начала суток произошли два землетрясения

В Румынии два землетрясения произошли в среду в жудеце Бузэу, одно из них имело магнитуду 4.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

"9 октября 2024 года, в 05:56:03, в сейсмической зоне Вранча, в Бузэу, на глубине 107,4 км, произошло слабое землетрясение магнитудой 2,5", – сообщает в среду Национальный институт геофизики.

Землетрясение произошло вблизи следующих городов: 48 км к северо-западу от Бузэу, 50 км к западу от Фочаны.

Реклама:

Перед этим в 01:48 в том же жудеце произошло землетрясение средней силы, магнитудой 4,0, на глубине 22,0 км.

Землетрясение произошло вблизи следующих городов: 25 км к северу от Бузэу, 41 км к юго-западу от Фочаны, 82 км к западу от Брэилы, 86 км к северо-востоку от Плоешти.

В течение вторника было зарегистрировано землетрясение в Васлуи и одно в Брашове.

Ранее в сентябре на востоке Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 – самое сильное с начала года.

Афтершоки почувствовали жители соседних Болгарии, Молдовы и Украины.

Молдовский президент Майя Санду была вынуждена прервать свой ответ во время интервью в прямом эфире, когда в студии почувствовали подземные толчки.