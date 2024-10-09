Главу МЗС Німеччини закликали закрити консульства Ірану в країні

У Німеччині прем’єр-міністр федеральної землі Гессен Борис Рейн написав лист до міністерки закордонних справ Анналени Бербок із закликом закрити консульства Ірану в країні.

Лист наводить видання Hessenschau, інформує "Європейська правда".

Свій заклик Рейн аргументує тим, що Іран підтримує терористичні організації, такі як ХАМАС і "Хезболла", які атакують Ізраїль.

"Іран, безсумнівно, вже давно є одним із найсильніших прихильників терористичної політики, яка загрожує регіональній безпеці, особливо щодо Ізраїлю", – йдеться у листі.

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Рейн також зазначає, що Німеччина залишається відданою справі захисту безпеки і свободи Ізраїлю.

"У цьому світлі, а також на тлі нещодавніх масованих ракетних обстрілів Іраном ізраїльської території я хотів би попросити вас переглянути всі іранські консульські представництва у Федеративній Республіці Німеччина, починаючи з представництва у Франкфурті-на-Майні", – пише він.

Він вважає неприпустимим, що представники іранського режиму перебувають у Німеччині у справах і як гості і мають завдання легітимізувати описану ним злочинну політику.

"Хороші відносини з Німеччиною й одночасний обстріл Ізраїлю ракетами не поєднуються", – підкреслив Рейн.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив повну солідарність з євреями Німеччини напередодні роковин нападу ХАМАС на Ізраїль.

А глава МВС Німеччини раніше висловлювала обурення святкуваннями у Берліні після атаки Ірану на Ізраїль.