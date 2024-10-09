Главу МИД Германии призвали закрыть консульства Ирана в стране
В Германии премьер-министр федеральной земли Гессен Борис Рейн написал письмо министру иностранных дел Анналене Бербок с призывом закрыть консульства Ирана в стране.
Письмо приводит издание Hessenschau, информирует "Европейская правда".
Свой призыв Рейн аргументирует тем, что Иран поддерживает террористические организации, такие как ХАМАС и "Хезболла", которые атакуют Израиль.
"Иран, несомненно, уже давно является одним из сильнейших сторонников террористической политики, которая угрожает региональной безопасности, особенно в отношении Израиля", – говорится в письме.
Рейн также отмечает, что Германия остается преданной делу защиты безопасности и свободы Израиля.
"В этом свете, а также на фоне недавних массированных ракетных обстрелов Ираном израильской территории я хотел бы попросить вас пересмотреть все иранские консульские представительства в Федеративной Республике Германия, начиная с представительства во Франкфурте-на-Майне", – пишет он.
Он считает недопустимым, что представители иранского режима находятся в Германии по делам и как гости и имеют задачу легитимизировать описанную им преступную политику.
"Хорошие отношения с Германией и одновременный обстрел Израиля ракетами не сочетаются", – подчеркнул Рейн.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц выразил полную солидарность с евреями Германии накануне годовщины нападения ХАМАС на Израиль.
А глава МВД Германии ранее выражала возмущение празднованиями в Берлине после атаки Ирана на Израиль.