Главу МИД Германии призвали закрыть консульства Ирана в стране

В Германии премьер-министр федеральной земли Гессен Борис Рейн написал письмо министру иностранных дел Анналене Бербок с призывом закрыть консульства Ирана в стране.

Письмо приводит издание Hessenschau, информирует "Европейская правда".

Свой призыв Рейн аргументирует тем, что Иран поддерживает террористические организации, такие как ХАМАС и "Хезболла", которые атакуют Израиль.

"Иран, несомненно, уже давно является одним из сильнейших сторонников террористической политики, которая угрожает региональной безопасности, особенно в отношении Израиля", – говорится в письме.

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Рейн также отмечает, что Германия остается преданной делу защиты безопасности и свободы Израиля.

"В этом свете, а также на фоне недавних массированных ракетных обстрелов Ираном израильской территории я хотел бы попросить вас пересмотреть все иранские консульские представительства в Федеративной Республике Германия, начиная с представительства во Франкфурте-на-Майне", – пишет он.

Он считает недопустимым, что представители иранского режима находятся в Германии по делам и как гости и имеют задачу легитимизировать описанную им преступную политику.

"Хорошие отношения с Германией и одновременный обстрел Израиля ракетами не сочетаются", – подчеркнул Рейн.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц выразил полную солидарность с евреями Германии накануне годовщины нападения ХАМАС на Израиль.

А глава МВД Германии ранее выражала возмущение празднованиями в Берлине после атаки Ирана на Израиль.