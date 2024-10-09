Air France розслідує, як її літак пролетів над Іраком під час атаки Ірану на Ізраїль

Французька авіакомпанія Air France розпочала внутрішнє розслідування щодо того, що один з її рейсів пролітав над півднем Іраку, коли почалася ракетна атака Ірану на Ізраїль.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, який наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, 1 жовтня рейс AF662 сполученням Париж-Дубай пролетів над іракською територією в той час, коли іранські балістичні ракети летіли в бік Ізраїлю.

В авіакомпанії поінформували що після отримання даних про атаку Ірану на Ізраїль вони вирішили призупинити використання повітряного простору Іраку, не чекаючи вказівок місцевої влади.

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Air France пояснила, що того дня її рейс AF662 "пролітав над південним Іраком, коли приблизно о 16:45 за Гринвічем почалася іранська атака". Він покинув повітряний простір Іраку незадовго до 17:00.

"Повітряний простір Іраку був офіційно закритий місцевою владою тільки о 17:56 за Гринвічем", – додали в компанії.

У пресрелізі наголошується, що літаки Air France "вже уникали повітряного простору Ізраїлю, Лівану та Ірану", і що "проліт над повітряним простором Іраку був обмежений визначеним коридором, який використовується всіма авіакомпаніями".

Представник компанії повідомив AFP, що "за фактом події розпочато внутрішнє розслідування".

Французькі ЗМІ повідомили, що пілоти літака "бачили ракети з кабіни", однак в Air France не стали коментувати цю інформацію.

Раніше повідомляли, що польські авіалінії LOT зупинили польоти над Іраном після ракетного удару Ірану по Ізраїлю.

Авіакомпанія British Airways оголосила минулого тижня, що продовжить припинення перерваного з 24 вересня сполучення з Тель-Авівом до 26 жовтня включно.

Своєю чергою Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) рекомендувало авіакомпаніям уникати повітряного простору над Іраном протягом наступного місяця з огляду на ескалацію в регіоні.