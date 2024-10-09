Air France расследует, как ее самолет пролетел над Ираком во время атаки Ирана на Израиль

Французская авиакомпания Air France начала внутреннее расследование относительно того, что один из ее рейсов пролетал над югом Ирака, когда началась ракетная атака Ирана на Израиль.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, который приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Как указано, 1 октября рейс AF662 сообщением Париж-Дубай пролетел над иракской территорией в то время, когда иранские баллистические ракеты летели в сторону Израиля.

В авиакомпании проинформировали что после получения данных об атаке Ирана на Израиль они решили приостановить использование воздушного пространства Ирака, не дожидаясь указаний местных властей.

Реклама:

Air France объяснила, что в тот день ее рейс AF662 "пролетал над южным Ираком, когда примерно в 16:45 по Гринвичу началась иранская атака". Он покинул воздушное пространство Ирака незадолго до 17:00.

"Воздушное пространство Ирака было официально закрыто местными властями только в 17:56 по Гринвичу", – добавили в компании.

В пресс-релизе отмечается, что самолеты Air France "уже избегали воздушного пространства Израиля, Ливана и Ирана" и что "пролет над воздушным пространством Ирака был ограничен определенным коридором, который используется всеми авиакомпаниями".

Представитель компании сообщил AFP, что "по факту происшествия начато внутреннее расследование".

Французские СМИ сообщили, что пилоты самолета "видели ракеты из кабины", однако в Air France не стали комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что польские авиалинии LOT остановили полеты над Ираном после ракетного удара Ирана по Израилю.

Авиакомпания British Airways объявила на прошлой неделе, что продолжит приостановку прерванного с 24 сентября сообщения с Тель-Авивом до 26 октября включительно.

В свою очередь Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства над Ираном в течение следующего месяца, учитывая эскалацию в регионе.