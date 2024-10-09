Президент Австрии не стал поручать формировать правительство победителям-ультраправым

Президент Австрии Александр ван дер Беллен не стал поручать формирование правительства победительнице выборов, ультраправой Австрийской партии свободы, и предложил трем политсилам, которые получили лучшие результаты на выборах, самостоятельно выяснить, какие варианты коалиции возможны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Die Presse.

На брифинге 9 октября ван дер Беллен констатировал, что после выборов сложилась необычная ситуация, когда победителем выборов является партия, в коалицию с которой во главе с лидером ультраправых Гербертом Киклем не хочет идти никто другой, но и самостоятельно формировать правительство Австрийская партия свободы не может.

Президент попросил лидеров трех партий, которые получили наибольшие фракции в парламенте – Австрийской партии свободы, Австрийской народной партии и социал-демократов – выяснить, какие варианты коалиции возможны.

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Напомним, 29 сентября ультраправая пророссийская Австрийская партия свободы впервые в истории страны заняла первое место на выборах, получив около 29% голосов.

После того тысячи людей в Вене протестовали против прихода ультраправых к власти.

Больше об австрийских выборах – в статье: Почему триумф ультраправых в Австрии пока не стал катастрофой для Украины.