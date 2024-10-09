МИД Чехии: Россия отвечает за 80% операций влияния в мире

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что сейчас Россия отвечает за 80% операций влияния в мире.

Об этом он заявил во время Международной конференции "Устойчивая Европа", сообщил МИД Чехии, передает "Европейская правда".

Как отмечается, главной темой однодневной конференции было иностранное вмешательство, операции влияния и иностранная дезинформация, которые представляют все большую угрозу безопасности как Чехии, так и Европы в целом.

"Сейчас Россия отвечает за 80% операций влияния в мире. Это в четыре раза больше, чем остальной мир вместе взятые. Нам нужна гораздо большая решимость в борьбе с влиянием Кремля, чем мы демонстрировали до сих пор", – считает он.

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В свою очередь, директор департамента коммуникаций МИД Карел Смекал заявил, что война против Украины и агрессивная политика Кремля ярко иллюстрируют необходимость более эффективного противодействия гибридным угрозам.

"Информационное пространство является полем битвы российского режима, а государственная коммуникация становится насущной необходимостью", – добавил он.

Недавно ЕС на фоне роста случаев дестабилизационной деятельности России заявил, что эти действия не повлияют на его решимость поддерживать Украину.

А власти Молдовы разоблачили поддерживаемую Россией операцию с участием 130 тысяч граждан страны, целью которой было повлиять на голосование во время референдума о вступлении в Европейский Союз.

Летом в НАТО заявляли, что гибридные операции и кибератаки РФ являются основанием активировать статью 5.