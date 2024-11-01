У Німеччині фіксують істотне зростання кількості депортацій

У Німеччині цього року зафіксували значне зростання числа проведених депортацій осіб, котрі не отримати дозволу на перебування в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні дані Міністерства внутрішніх справ Німеччини наводить DW.

Згідно з інформацією відомства, за перші дев'ять місяців кількість депортацій з Німеччини досягла 14 706. У порівнянні з минулим роком ця кількість зросла на 20% – за аналогічний торішній період було депортовано 12 042 особи.

За даними МВС, основними країнами призначення депортацій були Грузія, Північна Македонія, Австрія, Албанія та Сербія.

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У відомстві нагадали, що наприкінці серпня Німеччина депортувала людей до Афганістану – вперше з часу приходу до влади в цій країні ісламістського руху "Талібан".

"Найближчим часом відбудуться подальші депортації до Афганістану", – заявляла міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер кілька тижнів тому.

Вона додала, що також її відомство вивчає можливість організації депортації до Сирії тих, кому відмовлено в праві залишатися в Німеччині.

Також варто зазначити, що у Німеччині з 16 вересня відновили перевірки на сухопутних кордонах з Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами та Данією.

Вибіркові перевірки діють на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією з середини жовтня 2023 року, а на німецько-австрійському кордоні вони були запроваджені ще восени 2015 року.

Ці кроки є частиною ширших змін у Німеччині стосовно нелегальної міграції. Більше про них – у статті Чужинцям більше не раді: як Берлін змінює політику в сфері міграції та чи постраждають українці.