В Германии фиксируют существенный рост количества депортаций

В Германии в этом году зафиксировали значительный рост числа проведенных депортаций лиц, которые не получить разрешения на пребывание в стране.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие данные Министерства внутренних дел Германии приводит DW.

Согласно информации ведомства, за первые девять месяцев количество депортаций из Германии достигло 14 706. По сравнению с прошлым годом это количество выросло на 20% – за аналогичный прошлогодний период было депортировано 12 042 человека.

По данным МВД, основными странами назначения депортаций были Грузия, Северная Македония, Австрия, Албания и Сербия.

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В ведомстве напомнили, что в конце августа Германия депортировала людей в Афганистан – впервые со времени прихода к власти в этой стране исламистского движения "Талибан".

"В ближайшее время состоятся дальнейшие депортации в Афганистан", – заявляла министр внутренних дел Нэнси Фезер несколько недель назад.

Она добавила, что также ее ведомство изучает возможность организации депортации в Сирию тех, кому отказано в праве оставаться в Германии.

Также стоит отметить, что в Германии с 16 сентября возобновили проверки на сухопутных границах с Францией, Люксембургом, Бельгией, Нидерландами и Данией.

Выборочные проверки действуют на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией с середины октября 2023 года, а на немецко-австрийской границе они были введены еще осенью 2015 года.

Эти шаги являются частью более широких изменений в Германии в отношении нелегальной миграции. Больше о них – в статье Чужакам больше не рады: как Берлин меняет политику в сфере миграции и пострадают ли украинцы.