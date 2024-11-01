В Іспанії до пошуків зниклих у катастрофічній повені залучають ще 500 військових
Ще пів тисячі військових долучаться до пошукової операції на південному заході Іспанії, де катастрофічні повені забрали життя понад 150 людей.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.
У п’ятницю до вже задіяних у зоні стихійного лиха 1200 військових залучиться ще пів тисячі, щоб прискорити пошуки зниклих безвісти мешканців.
За неофіційними даними ЗМІ, серед зниклих – у тому числі кілька власників і топ-менеджерів відомих компаній.
Сильні дощі у регіоні продовжуються, для деяких районів знову оголошено червоне попередження. Місцева влада закликала людей без потреби не виходити з дому і відкласти поїздки.
У муніципалітеті Сот-де-Чера у Валенсії евакуювали понад 50 людей з низинних районів міста через ризик прориву дамби.
Понад 150 доріг досі частково або повністю недоступні для користування через наслідки повені – підтоплення, намиту грязюку та автомобілі-потопельники.
У четвер повідомляли про арешти 39 осіб, у тому числі кількох неповнолітніх, за мародерство у районах, які найбільше постраждали від стихії.
В ЄС заявили, що готові надати допомогу Іспанії, коли від Мадрида надійде запит.