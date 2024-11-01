В Испании к поискам пропавших в катастрофическом наводнении привлекают еще 500 военных

Еще полтысячи военных присоединятся к поисковой операции на юго-западе Испании, где в катастрофических наводнениях погибли более 150 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

В пятницу к уже задействованным в зоне стихийного бедствия 1200 военным присоединятся еще полтысячи, чтобы ускорить поиски пропавших без вести жителей.

По неофициальным данным СМИ, среди пропавших – в том числе несколько владельцев и топ-менеджеров известных компаний.

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Сильные дожди в регионе продолжаются, для некоторых районов снова объявлено красное предупреждение. Местные власти призвали людей без надобности не выходить из дома и отложить поездки.

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Более 150 дорог до сих пор частично или полностью недоступны для пользования из-за последствий наводнения – подтоплений, намытой грязи и автомобилей-утопленников.

В четверг сообщалось об арестах 39 человек, в том числе нескольких несовершеннолетних, за мародерство в районах, наиболее пострадавших от стихии.

В ЕС заявили, что готовы оказать помощь Испании, когда от Мадрида поступит запрос.